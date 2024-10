Unter Verwendung des umfangreichen Datennetzwerks und der hochmodernen KI von Owkin optimiert diese Lösung die Vorsorgeuntersuchung auf gBRCA-Mutationen bei Brustkrebs direkt aus digitalisierten H&E-Pathologie-Objektträgern

Die Lösung zielt darauf ab, die gBRCA-Identifizierung zu verbessern und den Zugang zu neuartigen Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern

Dieses Tool wird unter Verwendung hochwertiger Daten von mehr als 6.500 WSI-Bildern (Whole Slide Images) von Resektionen und Biopsien von etwa 2.000 Patientinnen entwickelt, von denen bis zur Hälfte die gBRCA-Mutation aufweisen, um eine robuste Leistung in verschiedenen Laborumgebungen zu gewährleisten.

Owkin, das erste End-to-End-KI-Biotech-Unternehmen, das modernste kausale KI einsetzt, um die Entdeckung, Entwicklung und Diagnostik von Präzisionsmedikamenten zu ermöglichen, freut sich, eine neue Partnerschaft mit AstraZeneca, einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen, bekannt zu geben, um ein KI-gestütztes Tool zur Vorabuntersuchung auf gBRCA-Mutationen (gBRCAm) bei Brustkrebs direkt von digitalisierten pathologischen Objektträgern zu entwickeln. Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit von Owkin mit Gustave Roussy und dem Centre Léon Bérard über PortrAIt, einem französischen Konsortium zur Beschleunigung der Präzisionsmedizin durch KI-gestützte digitale Pathologie, soll dieses Tool den Zugang zu gBRCA-Tests, für die zu viele Patientinnen möglicherweise nicht in Frage kommen, erheblich beschleunigen und erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241002694788/de/

Thomas Clozel, MD, CEO von Owkin, sagte: "Wir freuen uns, mit AstraZeneca zusammenzuarbeiten, um die Vorteile der KI mit der gBRCA-Pre-Screen-Lösung für BRCA-Tests zu nutzen. Im Monat des Bewusstseins für Brustkrebs ist es besonders wichtig hervorzuheben, wie wir durch die Optimierung des Diagnoseprozesses zur Bestimmung des BRCA-Mutationsstatus den Zugang zu BRCA-Tests erweitern und mehr gBRCA-Patientinnen schneller identifizieren können. Unser Ziel ist es, durch mehrere klinische Studien die bestmöglichen medizinischen Erkenntnisse zu gewinnen, Gentests zugänglicher und präziser zu machen und so die Ungleichheit in der Versorgung zu verringern, indem mehr Patientinnen von einer maßgeschneiderten Versorgung profitieren können."

BRCA-Tests, die Mutationen in den Genen BRCA1 und BRCA2 identifizieren, spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des individuellen Risikos, an bestimmten Krebsarten, einschließlich Brust- und Eierstockkrebs, zu erkranken. Die Kenntnis des BRCA-Status von Brustkrebspatientinnen ist wichtig, um das familiäre Risiko zu ermitteln und Behandlungsoptionen, einschließlich der Reaktionen auf zielgerichtete Therapien, zu bestimmen. Obwohl viele Fachgremien Richtlinien herausgegeben haben, in denen umfassendere BRCA-Tests empfohlen werden, werden diese nicht immer allen in Frage kommenden Personen angeboten, und die Umsetzung ist von Land zu Land unterschiedlich. Dies führt dazu, dass Personen, die von diesen Tests profitieren könnten, versehentlich ausgeschlossen werden. Bei routinemäßiger Anwendung könnte diese gBRCA-Vorsorgelösung bis 2030 zur Identifizierung von Tausenden weiteren gBRCAm HR-positiven Brustkrebspatientinnen im Frühstadium in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien führen.

Kristina Rodnikova, Leiterin des Bereichs Global Commercial Diagnostics, Oncology bei AstraZeneca, sagte: "Im Durchschnitt hat eine Frau mit einer BRCA1- oder BRCA2-Genmutation eine Wahrscheinlichkeit von bis zu 7 in 10, bis zum Alter von 80 Jahren mit Brustkrebs diagnostiziert zu werden. Diese Zusammenarbeit mit Owkin unterstreicht unser Engagement für die Förderung der Präzisionsmedizin, die Unterstützung bei der Bewältigung des ungedeckten Bedarfs und die Identifizierung von Patientinnen, bei denen das Risiko besteht, dass sie BRCA-Mutationen aufweisen, um ihre Ergebnisse zu verbessern."

Der typische Weg einer Patientin durch die BRCA-Testung kann mehrere Monate dauern und mehrere medizinische Fachkräfte umfassen, von der ersten Beratung bis zu den Ergebnissen, was sich stark auf die Ergebnisse der Patientin auswirkt. Die gBRCA-Vorscreening-Lösung hat das Potenzial, die Effizienz der Identifizierung von BRCA-Mutationen erheblich zu steigern. In weniger als einer Stunde könnte die Lösung eine Patientin mit hohem Risiko für eine gBRCA-Mutation identifizieren, indem sie vorhandenes Material, einschließlich H&E-Objektträger, nutzt. Dies könnte den gBRCA-Testprozess erheblich rationalisieren und es Onkologen und genetischen Beratern ermöglichen, die gBRCA-Gentests für Hochrisikopatientinnen zu beschleunigen und diese Gentestergebnisse ohne Verzögerungen in den Behandlungsplanungsprozess einzubeziehen.

Die Lösung befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird validiert.

Über Owkin

Owkin ist das erste End-to-End-KI-Biotech-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, komplexe biologische Zusammenhänge zu verstehen und sicherzustellen, dass jeder Patient die richtige Behandlung erhält. Wir identifizieren Präzisionstherapeutika, verringern das Risiko und beschleunigen klinische Studien und entwickeln Diagnostika mithilfe von KI, die auf erstklassigen Patientendaten durch Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes trainiert wird. Wir kombinieren Nasslaborexperimente mit fortschrittlichen KI-Techniken, um eine leistungsstarke Feedbackschleife für beschleunigte Entdeckungen und Innovationen in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf, Immunität und Entzündungen zu schaffen. Owkin gründete auch MOSAIC, den weltweit größten räumlichen Multi-Omik-Atlas für die Krebsforschung in sieben Krebsindikationen. Owkin hat über 300 Millionen US-Dollar durch Investitionen führender Biopharma-Unternehmen, darunter Sanofi und BMS, und Risikokapitalfonds wie F-Prime, GV und Bpifrance, aufgebracht.

Über PortrAIt

PortrAIt ist ein wegweisendes, von der französischen Regierung unterstütztes Programm zur Strukturierung und Skalierung des digitalen Pathologie-Ökosystems in Frankreich, um die Krebsdiagnose zu verbessern. Das Konsortium bringt sechs Partner aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammen. PortrAIt wird es Pathologielabors und Forschungskrankenhäusern ermöglichen, mit Technologiepionieren zusammenzuarbeiten, um KI-Tools für die digitale Pathologie zu entwickeln und einzusetzen.

Das PortrAIt-Projekt wurde von der Regierung im Rahmen von France 2030 und von der Europäischen Union Next Generation EU im Rahmen des France Relance Plan finanziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241002694788/de/

Contacts:

owkin@brands2life.com