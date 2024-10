Die Photon Energy Group hat einen bedeutenden Schritt in ihrer Unternehmensstrategie vollzogen. Das Unternehmen veräußerte zwei operative Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 14,5 MWp sowie ein Hybrid-Solar-Batterie-Projekt in der Entwicklungsphase an CleanPeak Energy. Diese Transaktion, die voraussichtlich im Oktober 2024 abgeschlossen wird, soll einen Netto-Cashbeitrag von über 6 Millionen Euro zum Jahresabschluss der Gruppe leisten. Die verkauften Anlagen, die 2021 in Betrieb genommen wurden, zeichnen sich durch fortschrittliche Technologie aus und verkaufen den Großteil ihrer Energie auf dem nationalen Strommarkt.

Fokus auf Energiespeicherung und Netzstabilität

Mit diesem Verkauf signalisiert Photon Energy eine strategische Neuausrichtung. Das Unternehmen plant, sich künftig verstärkt auf die Entwicklung von Energiespeicherprojekten zu konzentrieren. Ziel ist es, die Herausforderung der Intermittenz [...]

Hier weiterlesen