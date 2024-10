Am 30. September 2024 verkündeten Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) und die malische Regierung eine bedeutende Einigung zur Beilegung bestehender Streitigkeiten bezüglich der Loulo-Gounkoto-Goldminen. Diese Vereinbarung ist ein Schritt in die richtige Richtung und stellt einen Wendepunkt in der langjährigen Beziehung zwischen dem Unternehmen und der malischen Regierung dar. Barrick, das seit 30 Jahren in Mali tätig ist, erkennt die Wichtigkeit an, gemeinsam mit der Regierung an der langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...