Die Handelsteams von T. Rowe werden die fortschrittliche Technologielösung von Propellant nutzen.

FlexTrade Systems (FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsmanagementsystemen, und Propellant Digital (Propellant), ein Technologieanbieter für Transparenz- und Handelsdatenanalysen, gaben heute bekannt, dass T. Rowe Price Associates, Inc. (T. Rowe) Propellants umfangreiches Angebot an Transparenzdaten für festverzinsliche Wertpapiere über FlexTrades EMS, FlexFI, live und produktiv nutzt.

Die Technologieplattform von Propellant Digital unterstützt Finanzinstitute dabei, in der zunehmend elektronisch geprägten Welt des Anleihenhandels aus den wachsenden Mengen an europäischen und US-amerikanischen Transparenzdaten einen Mehrwert zu generieren. Sie wird von globalen und regionalen Banken, Vermögensverwaltern, quantitativen Hedgefonds, Handelsplätzen, Regulierungsbehörden und Branchenverbänden genutzt, um nahezu in Echtzeit Einblicke in die Bereiche Handel, Vertrieb, Risiko, Forschung, Marktinformationen und Compliance zu erhalten.

Durch diese Integration können die Handelsteams für festverzinsliche Wertpapiere von T. Rowe Price einen umfassenden Datensatz anzeigen, der die Analysen von Propellant im FlexFI Order Blotter nutzt. Dazu gehören Vorhandelsdaten wie Echtzeit-Marktaktivität, historische Handelspreise und aggregierte Handelsvolumina. Darüber hinaus werden die Teams von T. Rowe Price direkt von der erhöhten Transparenz profitieren, die durch die 2025 in Kraft tretende Transparenzverbesserung der EU und des Vereinigten Königreichs ermöglicht wird. Durch die Bereitstellung der Erkenntnisse von Propellant zusammen mit anderen internen und externen Datenquellen in einer einzigen Benutzeroberfläche können Benutzer ihre Handelsstrategien verbessern, Arbeitsabläufe optimieren und fundiertere Entscheidungen treffen, ohne den Kontext ihres Blotters für den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren zu verlassen.

Vincent Grandjean, CEO von Propellant Digital, bemerkte: "Wir freuen uns, mit FlexTrade zusammenzuarbeiten, um die innovative Technologielösung von Propellant an T. Rowe Price Associates, Inc. und sein globales Team für festverzinsliche Wertpapiere zu liefern. Die umfassende und ausgeklügelte Natur unserer Analysetechnologie ist mit keinem anderen Angebot auf dem Markt vergleichbar. Folglich sehen wir eine schnelle Akzeptanz in der Branche in Bezug auf die Einführung und den Einsatz. Die Erkenntnisse, die T. Rowe über Propellant nutzen wird, bieten Mehrwert für mehrere Geschäftsbereiche und versetzen das Handelsteam in die Lage, seinen wirklich datengesteuerten Ansatz für den Anleihenhandel zu optimieren."

Matt Murphy, Spezialist für elektronischen Handel und Marktstruktur bei festverzinslichen Wertpapieren bei T. Rowe Price Associates, Inc., erklärte: "Wir freuen uns, mit Propellant Digital zusammenzuarbeiten, wodurch unsere Handelsteams mit einer umfangreichen Quelle für Vorhandelsdaten ausgestattet werden. Einer der Gründe für die Nutzung von FlexFI von FlexTrade als unser Fixed-Income-EMS ist die Sicherstellung, dass unsere Anleihehandelsteams neue Quellen für Vorhandelsdaten in den Orderblotter einspeisen können, um die aggregierte Ansicht zu erhalten, die sie benötigen, um sich in einer sich ständig verändernden Marktlandschaft zurechtzufinden. Unser Einsatz des neuen Analyseangebots von Propellant veranschaulicht dies , und wir freuen uns darauf, mit Propellant zusammenzuarbeiten, während sich ihr Angebot weiterentwickelt."

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA bei FlexTrade: "Die Möglichkeit, mehrere Quellen von Markt-, Preis- und Handelsdaten in einer einzigen Ansicht zusammenzufassen, ist einer der Hauptgründe für die Einführung eines Fixed-Income-EMS. Da die Quellen für Vor- und Nachhandelsdaten immer umfangreicher und komplexer werden, ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, dass die Anleihenhandelsabteilungen ein Fixed-Income-EMS einführen, anstatt diese Daten manuell zu verwalten. Auf diese Weise können innovative Angebote wie Propellant schnell über API in den Workflow und die Entscheidungsfindung integriert werden. In Zukunft wird die technologische Fähigkeit von Unternehmen, Daten im Bereich festverzinslicher Wertpapiere effektiv zu verarbeiten, eine klare Abgrenzung zwischen den Marktteilnehmern mit einem EMS für festverzinsliche Wertpapiere und denjenigen ohne EMS schaffen."

