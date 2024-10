Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), der Pionier und globale Marktführer bei der Technologie der digitalen Wasserzeichen, gab heute die Veröffentlichung seiner neuen Digimarc Recycle Sortiersoftware bekannt. Diese technologische Weiterentwicklung reduziert die Kosten der Digimarc Recycle-konformen Hardware um nahezu 50% und senkt somit die Eintrittsbarriere erheblich für Recycling- und Abfallsortierungsanlagen auf der ganzen Welt, die daran interessiert sind, eine anspruchsvollere und dringend benötigte Lösung bereitzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241002731515/de/

Digimarc's new Digimarc Recycle sortation software reduces the cost of Digimarc Recycle-compliant hardware by nearly 50%, significantly lowering the barrier of entry for recycling and waste sortation facilities worldwide that are eager to deploy a more sophisticated and much-needed solution for closed-loop recycling. Digimarc Recycle addresses a critical industry need: it increases the precision and accuracy with which sorting machines can sort recycled material. (Graphic: Business Wire)

Digimarc Recycle adressiert ein kritisches Branchenbedürfnis: sie erhöht die Präzision und Genauigkeit mit der Sortiermaschinen recyceltes Material sortieren können. Durch die Identifizierung digitaler Wasserzeichen auf der Produktverpackung bestimmt die Software konsistent und genau die Zusammensetzung jedes Gegenstandes. Aktuelle Technologien bieten begrenzte Sortierparameter und sind anfällig für Fehlidentifikationen, was häufig zu kreuzkontaminiertem Kunststoff führt, der nicht im Kreislauf recycelt werden kann. Eine Sortierung der nächsten Generation ist unerlässlich, um einen Kreislaufkunststoff wirtschaftlich tragbar zu machen. Digimarc Recycle identifiziert Kunststoffverpackungen beim Sortieren genau und bestimmt dabei das Produkt sehr präzise, um eine Sortierung mit jedem gewünschten Granularitätsgrad zu ermöglichen. Dies wird durch die Verknüpfung verdeckter digitaler Wasserzeichen erreicht, die auf Kunststoffverpackungen mit einem cloudbasierten Repository erweiterbarer Produktattribute angewendet werden darunter unter anderem die Verpackungszusammensetzung, der Kunststoff in Lebensmittel- oder Nichtlebensmittelqualität, die Produktvariante, die Marke und die eindeutig identifizierbare Lagereinheit (SKU).

Diese Erhöhung der Sortierspezifität wird durch Sortiermaschinen erreicht, die Kameras und die Digimarc Recycle Software einsetzen, um recycelte Materialien auf laufenden Bändern zu erkennen. In der neuesten Version seiner Recycle Sortiersoftware hat Digimarc seine Detektorfunktionen neu gestaltet, um Graphics Processing Units (GPUs) zu verwenden, die zunehmend in KI-Anwendungen eingesetzt werden.

"Durch Neugestaltung unserer Detektorsoftware-Abläufe für GPUs (Grafikverarbeitungseinheiten) nutzen wir die Möglichkeiten der Parallelverarbeitung sowie die Leistungs- und Kostenvorteile, die sie bieten", so Ravi Sharma, Vice President for Research and Development von Digimarc. "Daher haben wir die Hardware reduziert, die für unsere Detektionstechnik benötigt wird. Dadurch werden die Rechenkosten des Erkennungsmoduls von Digimarc bei gleicher Leistung um bis zu 70 gesenkt. Hierbei handelt es sich um eine Win-Win-Situation für Recyclinganlagen und die Branche, denn unsere neueste Version erhöht den ROI (Return on Investment) für alle Teilnehmer des Recycling-Ökosystems."

Digitale Wasserzeichen sind die einzige fortschrittliche Sortierlösung, die eine genaue Erkennung und Sortierung unterschiedlicher Plastiksorten ermöglicht, darunter Lebensmittel, Kosmetik und Kunststoffe in Hygienequalität. Die Technologie funktioniert für alle Formfaktoren, einschließlich starre und flexible Verpackungen. Dies macht sie zu einer ganzheitlicheren und unmittelbareren Lösung, um die Zirkularität voranzutreiben. Darüber hinaus ist die SKU-Ebene, die Produktvariantenebene oder selbst die Spezifität auf Gegenstandsebene, die das digitale Wasserzeichen bietet, für die Erfüllung der festgelegten Rückverfolgbarkeitsanforderungen in der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) von wesentlicher Bedeutung.

"Das Problem der Plastikverschmutzung wächst exponentiell", so Riley McCormack, CEO von Digimarc. "Wir benötigen Lösungen, die profitabel und wirksam sind und nun die Kreislaufwirtschaft revolutionieren können und nicht erst in ein paar Jahren, wenn das Problem dramatisch schlimmer wird. Digimarc Recycle ist heute einsatzbereit und verfügbar."

Die neueste Version der Recycle Software von Digimarc ist in der Hündgen Materialrückgewinnungsanlage in Deutschland voll funktionsfähig, die in eine von Pellenc ST, einem führenden Hersteller optischer Sortiermaschinen, erstellte Sortiermaschine eingebaut wurde. Innerhalb eines Tages, nachdem das Modul funktionsfähig war, wurden Zehntausende Gegenstände mit digitalen Wasserzeichen von Digimarc in der Anlage identifiziert, was deutlich macht, dass diese Technologie nicht nur verfügbar, sondern auch maßstabsgetreu wirksam ist.

"Die Erzielung einer derart erheblichen Kostenreduzierung unter Beibehaltung der Wirksamkeit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Implementierung der Technologie in der Recyclingindustrie", so Antoine Bourely, Mitbegründer und Chief Scientific Officer bei Pellenc ST. "Wir freuen uns und sind gespannt auf den Einsatz und die Validierung dieser neuesten Version der Recycle Software von Digimarc, die GPUs unter industriellen Bedingungen verwendet.

Für weitere Informationen über Digimarc Recycle kontaktieren Sie uns unter sales@digimarc.com.

Über Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) (NASDAQ: DMRC) ist Pionier und globaler Marktführer bei der Technologie der digitalen Wasserzeichen. Seit fast 30 Jahren werden die Innovationen und das geistige Eigentum von Digimarc im Bereich der digitalen Wasserzeichen in großem Umfang für die Identifizierung und Authentifizierung von physischen und digitalen Gegenständen eingesetzt. Ein herausragendes Beispiel dafür ist unsere Partnerschaft mit einem Konsortium von Zentralbanken, um Fälschungen weltweiter Währungen zu verhindern. Zudem wirkt Digimarc maßgeblich an der Entwicklung globaler Industriestandards für die physische und digitale Welt mit. Im Jahr 2023 wurde Digimarc in die Liste Fortune 2023 Change the World aufgenommen und als Finalist von Fast Company World Changing Ideas 2023 gewürdigt. Erfahren Sie mehr unter Digimarc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241002731515/de/

Contacts:

Susan Baldwin

Digimarc Corporation

Tel.: 509-939-1137

PR@digimarc.com

Anneka Kumli

Grove Partners

Tel.: 720-422-5258

anneka@thegrovepartners.com