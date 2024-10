Die Alibaba-Aktie verzeichnete in der jüngsten New Yorker Handelssitzung einen bemerkenswerten Anstieg von 2,6 Prozent auf 115,72 USD. Dieser Aufschwung wird maßgeblich den wirtschaftlichen Stimulationsmaßnahmen der chinesischen Regierung zugeschrieben, die den E-Commerce-Sektor beleben. Das Handelsvolumen war mit über 1,8 Millionen gehandelten Aktien beträchtlich, was das gesteigerte Investoreninteresse widerspiegelt.

Positive Aussichten für Alibaba

Analysten prognostizieren für das kommende Jahr eine Dividende von 6,90 CNY pro Aktie, was die finanzielle Stärke des Unternehmens unterstreicht. Zudem konnte Alibaba in der ersten Woche seines "Super September" Rabattevents die Bestellungen auf seiner Plattform um beeindruckende 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Diese Entwicklungen, gepaart mit Alibabas Bemühungen, kleineren Unternehmen besseren Zugang zu Lieferanten und Produkten zu ermöglichen, nähren die Hoffnung auf weiteres Wachstum und eine Festigung der Marktposition.

