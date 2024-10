FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP werden am Donnerstag vorbörslich von weiteren Details zu den laufenden Ermittlungen in den USA belastet. Im Tradegate-Handel verloren die Aktien des Dax -Schwergewichts 1,5 Prozent an Wert wegen der Meldung, dass die US-Staatsanwälte ihre Ermittlungen wegen möglicher Preisabsprachen zwischen dem deutschen Softwarehersteller und dem Wiederverkäufer Carahsoft ausweiten. Dies geht aus Gerichtsakten hervor.

Händler sahen darin in ersten Kommentaren eine Belastung, da sich die Nebelschwaden damit nicht auflösen. Die Rekordrally der SAP-Aktien, die am Dienstag bei 208,65 Euro gipfelte, war zuletzt schon zu Ende gegangen. Mitte September waren die Aktien erstmals über die 200-Euro-Marke gestiegen, die am Donnerstag vorbörslich wieder ins Blickfeld rückt. Auf Tradegate wurden die Papiere noch moderat darüber zu 200,63 Euro gehandelt./tih/jha/