Der deutsche Softwaregigant SAP steht erneut unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass die US-Behörden ihre Untersuchungen gegen das Unternehmen ausweiten. Diese Nachricht hat unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienmarkt: Kurz nach Handelsbeginn am Tag der Deutschen Einheit notiert die SAP-Aktie bei knapp unter 200 Euro, was einem Rückgang von etwa zwei Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Preisabsprachen zwischen SAP und dem Wiederverkäufer Carahsoft, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Diese Entwicklung trägt maßgeblich zur aktuellen Schwäche des DAX bei, der am Morgen nur noch knapp über 19.100 Punkten steht.

Auswirkungen auf die Rekordrally

Die jüngste Rekordrally der SAP-Aktie, die erst kürzlich ihren Höhepunkt bei 208,65 Euro erreichte, scheint vorerst beendet. Mitte September hatte der Kurs erstmals die 200-Euro-Marke überschritten, doch nun rückt diese Schwelle wieder in den Fokus der Anleger. Händler bewerten die aktuellen Nachrichten als Belastung für den Aktienkurs, da die Unsicherheiten rund um die Ermittlungen weiterhin bestehen bleiben. Die Ausweitung der Untersuchungen durch die US-Staatsanwälte sorgt für zusätzliche Nervosität am Markt und könnte die kurzfristige Kursentwicklung der SAP-Aktie weiter beeinflussen.

Anzeige

Die neusten SAP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SAP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...