Kinaxis Maestro wird dafür ausgezeichnet, über die traditionellen Funktionen des Transportmanagements hinauszugehen

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, wurde als Leader in der 2024 Transportation Management Technology Value Matrix von Nucleus Research, einem renommierten Anbieter von ROI-fokussierten Technologieforschungs- und Beratungsdienstleistungen, eingestuft. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von Kinaxis, mit seiner KI-gestützten Maestro-Plattform die Grenzen von Transportmanagementsystemen (TMS) zu erweitern und Unternehmen bei der Steigerung ihrer Agilität, der Optimierung ihrer Betriebsabläufe und der Kostensenkung in ihren Lieferketten zu unterstützen.

Die 2024 TMS Technology Value Matrix fokussiert sich auf die Lösungen, die den höchsten Mehrwert für Unternehmen bieten, und bewertet dabei Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Kinaxis zeichnete sich besonders durch seine Fähigkeit aus, über die traditionelle TMS-Funktionalität hinauszugehen und KI und maschinelles Lernen zu integrieren, um eine beispiellose Echtzeit-Transparenz, Prozessautomatisierung und intelligente Entscheidungsfindung in verschiedenen Branchen, wie z. B. Automotive, Luft- und Raumfahrt, Biowissenschaften und Hightech, zu bieten.

"Kinaxis wird auch weiterhin in die Verbesserung der Funktionen seiner Transportmanagement-Plattform investieren," sagte Charles A. Brennan, Analyst bei Nucleus Research. "Durch die Bereitstellung einer End-to-End-Transparenz und die Befähigung von Unternehmen, fundiertere, datengestützte Entscheidungen auf Grundlage von Daten zu treffen, hat Kinaxis seine Position als Marktführer in der diesjährigen TMS Technology Value Matrix gefestigt."

Zu den Kernbereichen, die Kinaxis als führend in der TMS Technology Value Matrix 2024 auszeichnen, gehören:

Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle: End-to-End-Transparenz in Echtzeit von der Fertigung bis zur Zustellung auf der letzten Meile ermöglicht es Unternehmen, ihre Abläufe zu überwachen und anzupassen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Risiken zu reduzieren.

Umfassendes Transportmanagement: Die Unterstützung aller Transportarten LKW, Schiene, See, Luft und Paket erleichtert die Routenoptimierung und rationalisiert Bestellungen über verschiedene Produktionsstätten, Vertriebszentren und Vertriebskanäle hinweg.

Integration in unternehmensübergreifende Netzwerke: Die nahtlose Integration in globale Carrier-Netzwerke und -Systeme wie ERP, WMS, E-Commerce und 3PLs sorgt für eine einheitliche Sicht auf die Lieferkette und verbindet alle Beteiligten und Systeme.

Kostenoptimierung und -kontrolle: Kostenoptimierung und Rechnungsabgleich in Echtzeit helfen Unternehmen, ihre Transportkosten zu verwalten und gleichzeitig die Einhaltung von Service-Level-Vereinbarungen sicherzustellen, wodurch die finanzielle Transparenz erhöht und die Gemeinkosten gesenkt werden.

Verbesserte Orchestrierung der Lieferkette: Erweiterte Funktionen wie Auftragsverwaltung, Logistik-Kontrollturm und unternehmensübergreifende Transparenz vereinfachen die gleichzeitige Planung und Ausführung.

Veranstaltungsmanagement und Bearbeitung von Ausnahmen: Echtzeit-Benachrichtigungen und automatisiertes Ausnahmemanagement bei Vorfällen wie Eilbestellungen, Bestandsumlagerungen oder der Auswahl alternativer Lieferanten gewährleisten eine schnelle Reaktion auf Herausforderungen in der Lieferkette.

Innovative Produkt-Updates: Zu den kontinuierlichen Verbesserungen der Maestro-Plattform gehören neue APIs für Bestands- und Verfügbarkeitsdaten, eine optimierte Benutzeroberfläche für eine einfachere Bedienung und strengere Compliance-Maßnahmen in Bezug auf Datenintegration und regulatorische Standards.

"Als Marktführer im Bereich Technologie für die Orchestrierung von Lieferketten ist es unser Ziel, Organisationen mit den Tools auszustatten, die sie benötigen, um in einer immer komplexeren Landschaft erfolgreich zu sein", sagte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Diese Auszeichnung würdigt unser kontinuierliches Engagement für Innovation und Exzellenz und festigt die Position von Kinaxis als treibende Kraft für Wandel, Effizienz und Kosteneinsparungen für unsere Kunden."

In einer Analyse von Maestro, die im Juli 2024 von Nucleus veröffentlicht wurde, stellte das Analystenunternehmen fest, dass die KI-gestützte Plattform den Kunden in den folgenden Bereichen einen Mehrwert bietet: verbessertes Lieferkettenmanagement, erhöhte Mitarbeiterproduktivität und verbesserte Zusammenarbeit mit Lieferanten. Nucleus rechnet damit, dass Maestro-Nutzer täglich etwa zwei bis drei Stunden einsparen, da sie keine Daten mehr für Berichte und Analysen zusammenstellen müssen.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Bericht zu lesen.

Weitere Informationen über Kinaxis erhalten Sie unter kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der modernen Lieferkettenochestrierung, der komplexe globale Lieferketten antreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von einer auf mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Namhafte globale Marken verlassen sich auf uns, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die heutigen Schwankungen und Störungen zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

