Kawasaki und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die Unternehmen vereinen ihr Fachwissen in den Bereichen Technik und Design für Systeme der nächsten Generation, die KI- und HPC-Workloads für On-Premise- und Cloud-Rechenzentren unterstützen, sowie die Förderung von Green ITFujitsu Limited und Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) gaben heute bekannt, dass sie zusammenarbeiten werden, um ein langfristiges strategisches Engagement in den Bereichen Technologie und Wirtschaft zu etablieren, um eine Plattform mit Fujitsus zukünftigem Arm-basierten "FUJITSU-MONAKA"-Prozessor zu entwickeln und zu vermarkten, die auf hohe Leistung und Energieeffizienz ausgelegt ist und im Jahr 2027 auf den Markt kommen soll. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen auch bei der Entwicklung flüssigkeitsgekühlter Systeme für HPC, Gen AI und grüne Rechenzentren der nächsten Generation zusammenarbeiten."Supermicro freut sich auf die Zusammenarbeit mit Fujitsu, um hochmoderne Server und Lösungen zu liefern, die leistungsstark, energieeffizient und kostenoptimiert sind", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Diese Systeme werden für die Unterstützung einer breiten Palette von Workloads in KI-, HPC-, Cloud- und Edge-Umgebungen optimiert sein. Die beiden Unternehmen werden sich auf grüne IT-Designs mit energiesparenden Architekturen, wie z. B. Flüssigkühlung und Rack-Scale-PnP, konzentrieren, um die Auswirkungen der Technologie auf die Umwelt zu minimieren.Da der Einsatz von KI weiter zunimmt, steigt die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten schneller als das Angebot, und eine der größten Herausforderungen ist die effiziente Erfüllung der steigenden Anforderungen an den Stromverbrauch. Die innovative Flüssigkeitskühlungstechnologie hat Supermicro bereits heute zum Branchenführer bei der Lieferung von Flüssigkeitskühlungslösungen gemacht. Ein Hauptaugenmerk wird auf der Zusammenführung der Expertise von Fujitsu und Supermicro liegen, um die Entwicklung von Flüssigkühlungslösungen im Rack-Scale-Bereich voranzutreiben.Fujitsu und Supermicro werden ihre technischen Fähigkeiten und ihre globale Reichweite kombinieren, um ein marktführendes Serverportfolio anzubieten. Der Building-Block-Ansatz von Supermicro für das Serverdesign ermöglicht die schnelle Entwicklung und Zertifizierung einer breiten Palette von Servern für spezifische Arbeitslasten in den Bereichen KI/HPC und General-Purpose-Computing in Anwendungen von Cloud-Rechenzentren bis hin zu Edge-Anwendungen.Durch die Integration des innovativen "FUJITSU-MONAKA"-Prozessors von Fujitsu werden die beiden Unternehmen außerdem eine hervorragende Leistung und Energieeffizienz erzielen und gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit mit breiter Softwarekompatibilität anstreben, wodurch Kunden in die Lage versetzt werden, eine grüne KI-Infrastruktur zu implementieren. FUJITSU-MONAKA ist ein Prozessor, der auf der Arm-Befehlssatzarchitektur basiert, modernste 2-Nanometer-Technologie verwendet und 2027 ausgeliefert werden soll. Diese neue Technologie, die im FUJITSU-MONAKA zum Einsatz kommt, basiert auf den Ergebnissen eines Projekts, das von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) gefördert wurde.Die Zusammenarbeit wird sich auch auf Fsas Technologies Inc. erstrecken, eine Tochtergesellschaft von Fujitsu, die weltweit KI-Plattform-basierte generative KI-Lösungen anbieten wird, die GPU-Serverprodukte von Supermicro und Implementierungsservices für Rechenzentrumsbetreiber und Unternehmen kombinieren."Die Zusammenarbeit zwischen Fujitsu und Supermicro ist eine bahnbrechende Initiative, die die Innovation im Bereich Green Computing beschleunigen wird", so Vivek Mahajan, Konzernchef, technischer Leiter und Leiter der Produktabteilung von Fujitsu. "Durch die Kombination unserer Technologien werden wir eine leistungsstarke, energieeffiziente KI-Systeminfrastruktur ermöglichen und die Entwicklung von KI und digitaler Transformation (DX) vorantreiben."Als Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologiedienstleistungen und Rechenzentrumsinfrastrukturen sind Fujitsu und Supermicro davon überzeugt, dass die Förderung einer grünen KI-Infrastruktur, die den Stromverbrauch und die Umweltbelastung in Rechenzentren reduziert, oberste Priorität hat.Informationen zu FujitsuFujitsu hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt nachhaltiger zu gestalten, indem wir durch Innovation Vertrauen in der Gesellschaft schaffen. Als ausgewählter Partner für die digitale Transformation für Kunden in über 100 Ländern arbeiten unsere 124.000 Mitarbeiter an der Lösung einiger der größten Herausforderungen der Menschheit. Unser Angebot an Dienstleistungen und Lösungen basiert auf fünf Schlüsseltechnologien: Computing, Netzwerke, KI, Daten und Sicherheit sowie Konvergenztechnologien, die wir zusammenführen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Fujitsu Limited (TSE:6702) meldete für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen konsolidierten Umsatz von 3,7 Billionen Yen (26 Milliarden US-Dollar) und bleibt damit, gemessen am Marktanteil, das führende Unternehmen für digitale Dienstleistungen in Japan. Erfahren Sie mehr: www.fujitsu.com.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Storage-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Power- und Chassis-Produkte. Die Produkte werden in unserem eigenen Werk (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe für Skalierung und Effizienz genutzt und optimiert, um die TCO zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren. Sie können aus einer breiten Familie von Systemen wählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.