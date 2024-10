DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BASF - Das Stammwerk des Chemiekonzerns in Ludwigshafen ist nach Einschätzung von CEO Markus Kamieth größtenteils wettbewerbsfähig. "Natürlich sind die Gaspreise in unserem Heimatmarkt Europa besonders hoch", sagte der Manager im Interview mit dem Handelsblatt. Niedrigere Energiekosten wären für BASF zwar wichtig, seien aber nicht das einzige Problem. "Dramatischer sind die gestiegenen Personalkosten und die Minderauslastung von Anlagen wegen der schwachen Nachfrage in Europa." Insbesondere in Ludwigshafen könne der Konzern nicht einfach so weitermachen wie bisher. "Unsere gerade abgeschlossene Analyse hat ergeben: 78 Prozent der Anlagen sind zukunftssicher", so Kamieth. Es gebe aber ein Kostenproblem, weshalb es weitere Sparprogramme geben müsse. (Handelsblatt)

