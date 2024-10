Nach einigen wirklich sehr schwierigen Monaten, in denen es mit den Ölpreisen deutlich bergab ging, hellt sich das Marktumfeld für Energieriesen wie etwa Shell oder Petrobras weiter auf. Denn vom Ölmarkt gibt es aktuell für die beiden Konzerne vermehrt positive Nachrichten. So sind die Ölpreise am Donnerstag bereits den dritten Tag in Folge deutlich gestiegen.Bis zum Nachmittag bauten sie ihre Kursgewinne aus dem frühen Handel kräftig aus. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...