Der gute Lauf der Chemieaktien von BASF und Evonik hat sich auch in dieser Woche fortgesetzt. Die Stimmung in den Börsen bleibt freundlich. Und nun ist auch eine potenziell ernste Bedrohung vom Tisch, ein lang andauernder Streit der Hafenarbeiter in den USA. Denn dieser hätte unter Umständen zu einer deutlichen Beeinträchtigung der weltwirtschaftlichen Entwicklung beitragen können.Doch nun haben zehntausende Hafenarbeiter an der US-Ostküste haben ihren Streik nach wenigen Tagen gestoppt. Die Laufzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...