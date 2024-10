Mit dem Abschluss der Übernahme von Vitesco beginnt für den Konzern eine neue Ära. Auch bei der Aktie ist eine wichtige Änderung eingetreten. Die Vorzugsaktien wurden in Schaeffler-Stammaktien (WKN: SHA001) umgewandelt. Nach zwei Handelstragen mit starken Kursanstiegen steht der Kurs mit einem leichten Plus am Freitag aktuell bei 4,80 €. Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Vitesco-Übernahme erfolgreich abgeschlossen Am 1. Oktober meldete Schaeffler, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...