Die SAP-Aktie verzeichnete am Morgen einen Rückgang von 1,0 Prozent auf 198,76 EUR im XETRA-Handel. Trotz des Kursrückgangs bleibt das Papier in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 208,65 EUR, das am 01.10.2024 erreicht wurde. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 215,00 EUR für die SAP-Aktie, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Beteiligungserhöhung durch BlackRock

Interessanterweise hat der Vermögensverwalter BlackRock seine Beteiligung an SAP erhöht. Laut einer Stimmrechtsmitteilung stieg der Anteil auf 6,12 Prozent der Stimmrechte. Diese Entwicklung könnte als Vertrauensbeweis in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens interpretiert werden und möglicherweise positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

