Die Covestro-Aktie verzeichnete am 4. Oktober 2024 leichte Kursgewinne an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,1 Prozent auf 58,48 Euro. Das Tageshoch lag bei 58,50 Euro, was zugleich das aktuelle 52-Wochen-Hoch darstellt. Das Handelsvolumen belief sich auf 307.574 Aktien.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Parallel dazu wurden Änderungen in der Aktionärsstruktur bekannt. BlackRock, Inc. meldete einen leichten Anstieg seiner Stimmrechtsanteile auf 5,001 Prozent. Auch die Bank of America Corporation passte ihre Beteiligung an, wobei der Gesamtstimmrechtsanteil auf 3,33 Prozent sank. Diese Verschiebungen deuten auf ein anhaltendes Interesse institutioneller Investoren an der Covestro-Aktie hin, trotz der jüngsten Kursschwankungen.

[...]

