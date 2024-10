Die BASF-Aktie verzeichnete am Mittwoch eine positive Entwicklung an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 2,3 Prozent auf 48,59 Euro, nachdem er in der Spitze sogar 48,60 Euro erreicht hatte. Dies ist bemerkenswert, da der Chemiekonzern zuletzt rückläufige Geschäftszahlen präsentierte. Im zweiten Quartal 2024 sank der Gewinn pro Aktie von 0,56 Euro im Vorjahr auf 0,48 Euro, während der Umsatz um 6,9 Prozent auf 16,11 Milliarden Euro zurückging.

Ausblick und Analystenschätzungen

Trotz der aktuellen Herausforderungen blicken Analysten optimistisch in die Zukunft. Sie prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 3,46 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 50,00 Euro an. Die Dividendenschätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,91 Euro je Aktie, was unter der Vorjahresdividende von 3,40 Euro liegt. Investoren warten nun gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024, die für den 30. Oktober erwartet werden.

