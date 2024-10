Starker US-Arbeitsmarktbericht (NFP) senkt Zinserwartungen. DAX, Gold & Aktien (Tesla, Rivian, Nike)

Anzeige / Werbung

Damit gingen Kursverluste an den Aktienmärkten und ein Anstieg der Volatilität um zeitweise mehr als 20 Prozent einher. Das Barometer für diese Interpretation, den VIX, schauten wir uns im Zeitablauf ebenso an wie die Wirtschaftsdaten in der zweiten Wochenhälfte, die nun wieder eine starke US-Wirtschaft untermauern. Entsprechend zurückhaltend wird die Aussicht auf eine große Zinssenkung im November, wie das Fed Watch Tool nun reflektiert.

Auch der DAX legte nach einem neuem Wochentief am Morgen wieder zu und kann die 19.000 per Wochenschluss "retten", gilt technisch aber als angezählt mit einem Wochenminus von rund 1,5 Prozent nach derzeitigem Stand.

Thema des Tages waren die US-Arbeitsmarktdaten NFP. Im September wurden mit 254.000 neuen Jobs außerhalb der Landwirtschaft weit mehr Stellen geschaffen, als vorab mit 140.000 angenommen. Auch der Vormonat wurde nach oben revidiert auf nun 159.000 (ursprünglich 142.000), die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote sank im September leicht auf 4,1 Prozent. Da ein Stellenzuwachs von rund 100.000 im Monat als ausreichend gilt, um die wachsende US-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Jobs zu versorgen, kann womöglich schon eine Überhitzung des Arbeitsmarktes eintreten und damit die Inflationsspirale erneut in Gang gesetzt werden.

Nach diesem Exkurs in die News der Woche und die wirtschaftlichen Szenarien, die auch eine Korrektur beim Goldpreis beinhalteten, gingen wir auf einige Einzelwerte ein, die in dieser Woche für Schlagzeilen und Kursbewegungen sorgten.

Zunächst standen die Quartalszahlen von Nike im Mittelpunkt, die zwar über den Erwartungen lagen, doch weit unter den Vorquartalen. Auch verzichtet man hier auf eine neue Jahresprognose, was das Vertrauen in die Aktie eintrübte und den Aktienkurs unter Druck brachte. Zweiter Wert war Chevron, der direkt von einem steigenden Ölpreis profitierte und auch weiterhin in einer Aufwärtsbewegung gesehen werden kann. Der Ölmulti kann bei steigenden Ölpreisen seine Gewinne sehr zügig maximieren, was dann in der nächsten Earnings-Season sicherlich ein wichtiger Punkt sein dürfte.

Technisch wird es auch beim Blick auf die Intel-Aktie, die heute im Dow Jones die Gewinnerliste anführt. Dennoch gilt der Chart als "angeschlagen" und erhält erst über 30 US-Dollar neue Kaufimpulse. Bis dahin bleibt der Wert aus unserer Sicht weiter volatil.

Gespannt darf man auch nach vorn schauen und auf den 10. Oktober mit der Tesla-Präsentation der Roboter-Taxis warten. Die Aktie legt im Vorfeld zu, auch wenn die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal nicht überzeugten. Doch vielleicht wird der neue Geschäftszweig ein großes Standbein des Konzerns? Darunter leidet Rivian heute und verteidigt nur schwer die runde Marke von 10 US-Dollar - auch diesen Wert binden wir in die Berichterstattung ein.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.