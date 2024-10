The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.10.2024



ISIN Name

CA2265331074 CREW ENERGY INC.

CA47200C1023 JAXON MNG INC.

CA88825J1066 TISDALE CLEAN ENERGY CORP

DE000A382897 RECONCEPT IHS 24/30

IT0005403495 FENIX ENTERTAINMENT SPA

NL0012191662 LA PERLA FASH.HO. EO 0,01

SE0011641794 ASARINA PHARMA AB

SE0020539310 SECTRA AB

US03217C1062 AMS-OSRAM UNSPON.ADR/1/2

US2555191004 DIXIE GRP INC. DL 3

