NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einem Analysten-Treffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Versicherer habe eine interessante Sicht dargelegt, wie der Konzern das Potenzial für Investitionen in Produktivität heben wolle, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ziel sei dabei, nachhaltige operative Verbesserungen zu erreichen und damit die Konkurrenz hinter sich zu lassen. In einer Zeit, in der die Wettbewerber sich ausschließlich auf kurzfristige Markttrends zu fokussieren schienen, empfinde er diese langfristige Vorstellung der Allianz als "erfrischend", so Kett./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 14:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 14:28 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

© 2024 dpa-AFX-Analyser