Das italienische Pharmaunternehmen Recordati hat sich die weltweiten Rechte am Autoimmunpräparat Enjaymo von Sanofi gesichert. Der Kaufpreis beläuft sich auf 825 Millionen US-Dollar, wobei zusätzliche Meilensteinzahlungen von bis zu 250 Millionen Dollar vereinbart wurden, die an das Erreichen bestimmter Umsatzschwellen geknüpft sind. Enjaymo, ein humanisierter monoklonaler Antikörper zur Behandlung der seltenen Kälteagglutinin-Krankheit, ist seit 2022 in den USA, der Europäischen Union und Japan zugelassen. Im vergangenen Zwölf-Monats-Zeitraum erzielte Sanofi mit dem Medikament einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro, wobei für das Geschäftsjahr 2025 Erlöse von über 150 Millionen Euro prognostiziert wurden.

Auswirkungen auf Aktienkurs und Zukunftsaussichten

Die Transaktion wirkte sich positiv auf den Aktienkurs von Sanofi aus. Im EURONEXT-Handel verzeichnete die Aktie einen Anstieg von etwa einem Prozent. Recordati rechnet nach Abschluss der Übernahme, die für Ende 2024 erwartet wird, mit einem unmittelbaren positiven Einfluss auf das Unternehmensergebnis. Das Spitzenumsatzpotenzial von Enjaymo wird auf 250 bis 300 Millionen Euro geschätzt, was die strategische Bedeutung dieser Akquisition für beide Unternehmen unterstreicht.

