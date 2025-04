NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 122 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf den ersten Blick sei der Jahresstart stark gewesen, schrieb Analyst James Quigley am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Bei genauerem Hinsehen sei dies aber vor allem günstigem Timing zu verdanken, sodass es keine Änderungen an Jahresschätzungen geben dürfte. Aus der Pipeline müssten zuerst klare Erfolgsnachweise kommen, damit sich hier Momentum aufbaue. Quigleys Kurszielsenkung resultiert aus währungsbedingten Anpassungen./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 22:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578