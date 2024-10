Die Blue Cap AG hat kürzlich einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Am 30. September 2024 veräußerte das Unternehmen seine 90%-Beteiligung an der nokra Optische Prüftechnik und Automation. Dieser strategische Schritt resultierte in einer beachtlichen Rendite von 21%, was die Fähigkeit der Blue Cap unterstreicht, wertsteigernde Investitionen zu tätigen und gewinnbringend zu veräußern.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die Marktkapitalisierung der Blue Cap AG beläuft sich derzeit auf 74,3 Millionen Euro. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 16,70 Euro und einer Dividende von 0,65 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 ergibt sich eine attraktive Dividendenrendite von 3,89%. Diese Zahlen verdeutlichen die solide finanzielle Position des Unternehmens und dessen Attraktivität für Anleger.

