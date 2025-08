Nach Darstellung von SMC-Research hat die Blue Cap AG im ersten Halbjahr einen Umsatz von 97,9 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,8 Prozent erwirtschaftet. Für das zweite Halbjahr habe das Management deutlich bessere Werte in Aussicht gestellt und die Jahresprognose (Umsatz 200 bis 220 Mio. Euro, EBITDA-Marge 10 bis 11 Prozent) bekräftigt. SMC-Analyst Holger Steffen traut dem Unternehmen die Erreichung der Ziele zu und stuft die Aktie weiter als deutlich unterbewertet ein.

Die Blue Cap-Beteiligungen operieren laut SMC-Research weiter in einem schwierigen operativen Umfeld, was zum Teil zu deutlich rückläufigen Erlösen führe. Zugleich gebe es aber auch einen positiven Ausreißer, nämlich die Beteiligung con-pearl, die sich insbesondere dank hoher Auftragseingänge aus den USA stark entwickele. Da das Unternehmen nach aktuellem Stand durch die Zölle und die Abwertung des US-Dollar nicht negativ tangiert werde, erwarte das Management für den Zeitraum Juli bis Dezember sogar noch bessere Zahlen als für die ersten sechs Monate. Zusammen mit in mehreren Beteiligungen umgesetzten Optimierungsmaßnahmen, die im zweiten Halbjahr ihre volle Wirkung entfalten dürften, solle die Marge noch einmal deutlich zulegen. Daher habe das Unternehmen die Prognose bekräftigt, die für das Gesamtjahr einen Umsatz von 200 bis 220 Mio. Euro (2024: 205,9 Mio. Euro) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10 bis 11 Prozent (2024: 9,9 Prozent) vorsehe. Nach Erlösen von 97,9 Mio. Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,8 Prozent in den ersten sechs Monaten korrespondiere das vor allem ergebnisseitig mit einem starken zweiten Halbjahr.

Die Analysten trauen dem Unternehmen das zu und haben ihre Schätzungen nur geringfügig angepasst. Sie rechnen nun für das Gesamtjahr mit einem Konzernumsatz von 206,1 Mio. Euro (bislang: 206,0 Mio. Euro) sowie mit einer EBITDA-Marge von 10,7 Prozent (bislang 10,6 Prozent). Ihr Kursziel habe sich infolgedessen leicht, von 31,50 auf 31,80 Euro erhöht. Damit sei die Aktie fundamental weiterhin deutlich unterbewertet. Den starken Fokus des Managements auf die Gewinnentwicklung und Margenverbesserung und die Identifikation von neuen Beteiligungen mit substanziellem Verbesserungs- und Wertsteigerungspotenzial halten die Analysten für geeignet, diese Unterbewertung mittelfristig abzubauen. Ihr Urteil laute daher weiterhin "Buy".

