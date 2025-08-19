Nach Darstellung von SMC-Research hat Blue Cap eine große Beteiligung zu sehr lukrativen Konditionen verkauft, so dass nun allein das Nettofinanzvermögen den Börsenwert um 20 Prozent übersteigt, hinzu komme noch ein Beteiligungsvermögen mit einem geschätzten Potenzialwert von 47 Mio. Euro. SMC-Analyst Holger Steffen konstatiert eine starke Unterbewertung und bekräftigt sein "Buy"-Votum.

Blue Cap sei ein weiterer sehr lukrativer Exit gelungen, wobei die aktuelle Transaktion die beiden Verkäufe aus dem Vorjahr hinsichtlich des Erlöses und des Ertrages noch deutlich übertreffen dürfte. Mit der vereinbarten Veräußerung der größten Beteiligung con-pearl werde ein Gesamterlös im hohen zweistelligen Millionenbereich erzielt, aus dem sich - bezogen auf den Einstieg im Jahr 2019 - ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von 15x und ein IRR von 60 Prozent errechne. Das dokumentiere beispielhaft die erfolgreiche Transformationsarbeit, die das Management leiste.

Die Analysten kalkulieren jetzt mit einer Nettofinanzposition der Holding von rund 100 Mio. Euro. Allein diese liege damit um 20 Prozent über der aktuellen Marktkapitalisierung. Hinzu komme der Nettowert der Beteiligungen, den die Analysten auf rund 47 Mio. Euro taxieren.

Daraus leite sich ein neues Kursziel von 32,80 Euro ab, dass sich gegenüber ihrem letzten Update (31,80 Euro) etwas erhöht habe, da der Verkaufserlös für con-pearl über dem von ihnen zuvor unterstellten Wertbeitrag liege.

Die Zahlen dokumentieren eine anhaltend starke Unterbewertung von Blue Cap, die schon allein durch die Nettofinanzposition offensichtlich werde. Die Analysten bekräftigen daher ihre Einschätzung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2025 um 8:32 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.08.2025 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 19.08.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

