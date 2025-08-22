EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

Halbjahresumsatz mit EUR 97,9 Mio. erwartungsgemäß unter Vorjahresniveau (VJ: EUR 102,3 Mio.)

Profitabilität deutlich verbessert: EBITDA-Marge steigt auf 8,8 % (VJ: 7,2 %)

Deutliche Steigerung des Net Asset Values (NAV) auf rund EUR 29 je Aktie (31.12.2024: EUR 27)

Jahresprognose nach con-pearl Exit bei einem Konzernumsatz von EUR 120 - 140 Mio. und einer Adjusted EBITDA-Marge von 5,0 - 6,0 % bestätigt München, 22. August 2025 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") bestätigt heute mit dem vorgelegten Halbjahresbericht ihre bereits am 30.07.2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Demnach erzielte die Gruppe erwartungsgemäß im ersten Halbjahr einen Konzernumsatz für die fortgeführten Geschäftsbereiche(1) von EUR 97,9 Mio. unter Vorjahresniveau (VJ: EUR 102,3 Mio.). Das Adjusted(2)EBITDA lag dabei mit EUR 8,9 Mio. deutlich über Vorjahresniveau (VJ: EUR 7,5 Mio.). Dies entspricht einer Marge von 8,8 % (VJ: 7,2 %) an der bereinigten Gesamtleistung. Das Ergebnis verdeutlicht die Widerstandskraft des Portfolios: Während sich Kundenzurückhaltung und rückläufige Bestellvolumina in den Umsatzzahlen niederschlagen, wirken erfolgreiche Transformationsprozesse stabilisierend entgegen.



Verbesserung beim Net Asset Value - weiterhin sehr positive Bilanz- und Finanzierungsstruktur



Der NAV der Gruppe liegt zum 30.06.2025 bei EUR 130,6 Mio. bzw. rund EUR 29 je Aktie und damit über dem Wert vom 31.12.2024 (EUR 120,2 Mio. bzw. EUR 27 je Aktie). Henning Eschweiler, COO der Blue Cap, erklärt: "Die Zunahme gegenüber dem Jahresendwert reflektiert die erfolgreiche Entwicklung wesentlicher Beteiligungen. Besonders hervorzuheben ist die ergebnisbedingte Steigerung des NAV im Segment Plastics sowie das leichte Plus bei Planatol im Segment Adhesives & Coatings. Leicht rückläufige Beiträge im Geschäftsbereich Business Services konnten diese positive Gesamtentwicklung nur marginal abschwächen." Die Blue Cap verfügt über eine unverändert solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) hat sich leicht auf 0,6 Jahre (31.03.2025: 0,3) erhöht. Er liegt weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Die Nettofinanzverschuldung reduzierte sich auf EUR 14,3 Mio. (31.12.2024: EUR 18,9 Mio.).



Sehr unterschiedliche Entwicklung im Portfolio



Zum 30. Juni 2025 befinden sich im Portfolio der Blue Cap fünf Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Portfolio der Blue Cap erlebt in einem weiterhin schwierigen Umfeld eine sehr unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Beteiligungen. Das Segment Plastics profitierte von einer positiven Margenentwicklung und einem stabilen Auftragseingang bei con-pearl. Auch die H+E zeigte eine solide Entwicklung innerhalb der Erwartungen und behauptete sich in einem weiterhin durch Kostendruck geprägten Automobilmarkt. Insgesamt konnte das Segment sein bereits gutes Umsatzniveau beibehalten und gleichzeitig eine höhere Profitabilität erreichen. Auch das Segment Adhesives & Coatings, das aktuell Planatol umfasst, konnte seinen Umsatz stabilisieren und fast auf Vorjahresniveau halten. Ergebnisseitig zeigt sich auch hier eine Verbesserung. Mit Blick auf das Segment Business Services ist in den jeweiligen Märkten weiterhin Zurückhaltung zu spüren. Wie erwartet blieben sowohl HY-LINE als auch Transline im ersten Halbjahr hinter dem Umsatz des Vorjahres zurück. Dank gezielter Effizienzmaßnahmen konnte auch in diesem Segment die Profitabilität gesteigert werden. Bei der Minderheitsbeteiligung Inheco schlugen sich die im Jahr 2024 abgeschlossenen Transformationsmaßnahmen in einem stabilisierten EBITDA nieder. Segmentkennzahlen vor Konsolidierung im Überblick Mio. EUR H1 2025 H1 2024 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP) Plastics Umsatz 52,9 52,3 1,3 % Adjusted EBITDA 7,7 6,4 19,7 % Adjusted EBITDA-Marge in % 14,0 12,0 > 100 BP Adhesives & Coatings Umsatz 15,8 16,2 -2,4 % Adjusted EBITDA 1,0 0,9 13,2 % Adjusted EBITDA-Marge in % 6,3 5,5 >100 BP Business Services Umsatz 29,2 33,9 -13,8 % Adjusted EBITDA 1,4 1,2 18,6 % Adjusted EBITDA-Marge in % 4,8 3,5 >100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich, Zahlen beziehen sich auf die zum 30.06.2025 fortgeführten Geschäftsbereiche Prognose für das Gesamtjahr 2025 der fortgeführten Geschäftsbereiche bestätigt - Fokus auf Unternehmenszukäufe



Der Vorstand bestätigt seine transaktionsbedingt angepasste Prognose vom 13. August 2025 für das Gesamtjahr. Demzufolge wird der Konzernumsatz für die fortgeführten Geschäftsbereiche (ohne con-pearl) in einer Spanne von EUR 120 -140 Mio. und die Adjusted EBITDA-Marge zwischen 5,0 und 6,0 % erwartet. Dr. Henning von Kottwitz, CEO, kommentiert: "Mit dem äußerst erfolgreichen Verkauf von con-pearl zum richtigen Zeitpunkt konnten wir im Sinne unseres Best-Owner-Ansatzes erneut signifikante Werte für unsere Aktionärinnen und Aktionäre realisieren. Zugleich unterstreichen wir unseren Fokus auf neue Akquisitionen: Wir sind weiterhin in mehreren Prozessen aktiv und prüfen die Unternehmen mit der gebotenen Geduld." Der Halbjahresbericht steht im Internet auf der Website www.blue-cap.de im Investor-Relations-Bereich zum Download zur Verfügung. Direktlink: https://www.blue-cap.de/investor-relations/berichtswelt/ (1) fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne die im September und Oktober 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und Nokra). Da con-pearl erst nach dem 30.06.2025 verkauft wurde, enthalten die Finanzkennzahlen der fortgeführten Geschäftsbereiche diese Beteiligung noch. (2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-0

ir@blue-cap.de



