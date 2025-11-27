EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Sonstiges
München, 27. November 2025 - Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") veröffentlicht das bereits zuvor angekündigte Angebot an ihre Aktionäre, Aktien der PartnerFonds in von der PartnerFonds gehaltene Aktien der Blue Cap AG ("Blue Cap") zu tauschen. Hierzu hat PartnerFonds heute den Blue Cap Vorstand über die Konditionen des Aktientauschangebots informiert.
Im Rahmen dieses Aktientauschangebots bietet die PartnerFonds die von ihr gehaltenen Aktien an der Blue Cap ihren Aktionären im Tausch für PartnerFonds-Aktien an. Dabei wird die Aktie der Blue Cap mit einem Verkehrswert von EUR 26,36 je Aktie bewertet. Dies entspricht einer Prämie von 40,2 % auf den Schlusskurs im XETRA Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse vom 26. November 2025. Die Annahmefrist für das Tauschangebot endet am 12. Dezember 2025.
Der Anteil der von PartnerFonds gehaltenen Blue Cap-Aktien beläuft sich derzeit auf 27,1 % des Grundkapitals der Blue Cap. Das Tauschangebot hat das Potenzial, den Aktionärskreis der Blue Cap deutlich zu verändern und den Anteil der PartnerFonds am Grundkapital der Blue Cap deutlich zu reduzieren.
Die weiteren langfristig orientierten Ankeraktionäre der Blue Cap halten folgende Beteiligungen am Grundkapital der Blue Cap:
Über die Blue Cap AG
Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de
Kontakt:
Blue Cap AG
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Blue Cap AG
|Ludwigstraße 11
|80539 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89-288 909 0
|Fax:
|+49 89 288 909 19
|E-Mail:
|ir@blue-cap.de
|Internet:
|www.blue-cap.de
|ISIN:
|DE000A0JM2M1
|WKN:
|A0JM2M
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2231800
