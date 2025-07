EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Blue Cap AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025 zeigen gute Ergebnisentwicklung trotz erwartet rückläufigem Umsatz



30.07.2025 / 07:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Halbjahresumsatz mit EUR 97,9 Mio. wie erwartet unter Vorjahresniveau (Vj.: EUR 102,3 Mio.)

Profitabilität deutlich verbessert: EBITDA-Marge steigt auf 8,8 % (Vj.: 7,2 %) - getragen durch robuste Geschäftsmodelle und strikte Kostenkontrolle

Jahresprognose bei einem Konzernumsatz von EUR 200 - 220 Mio. und einer Adjusted EBITDA-Marge von 10,0 - 11,0 % bestätigt München, 30. Juli 2025 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") blickt nach vorläufigen Berechnungen auf ein solides erstes Halbjahr im Rahmen der Erwartungen zurück. Der Vorstand bestätigt entsprechend die Gesamtjahresprognose vom 28. März 2025. Die Blue Cap erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen konsolidierten Konzernumsatz von EUR 97,9 Mio. (Vj.(1): EUR 102,3 Mio.). Davon entfielen EUR 51,5 Mio. auf das 2. Quartal (1. Quartal: EUR 46,5 Mio.). Das operative Betriebsergebnis (Adjusted EBITDA(2)) konnte spürbar verbessert werden und betrug im ersten Halbjahr EUR 8,9 Mio. (Vj.: EUR 7,5 Mio.), die Adjusted-EBITDA-Marge stieg damit auf 8,8 % (Vj.: 7,2 %). Das Ergebnis unterstreicht die Resilienz des diversifizierten Portfolios: Einer anhaltenden Zurückhaltung der Kunden und gesunkenen Bestellvolumina stehen positive Auftragsentwicklungen und erfolgreiche Transformationsprozesse gegenüber. Konzernkennzahlen im Überblick Mio. EUR Q1 2025 Q2 2025 H1 2025 H1 2024 Umsatz 46,5 51,5 97,9 102,3 Adjusted EBITDA 4,5 4,3 8,9 7,5 Adjusted EBITDA-Marge in % 9,3 8,3 8,8 7,2

Die Blue Cap verfügt über eine unverändert solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) hat sich leicht auf 0,6 Jahre (31.03.2025: 0,3) erhöht. Er liegt weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Sehr unterschiedliche Entwicklung im Portfolio Zum 30. Juni 2025 befinden sich im Portfolio der Blue Cap fünf Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Portfolio der Blue Cap erlebt in einem weiterhin volatilen Marktumfeld eine sehr unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Beteiligungen. Das Segment Plastics profitierte wie in den Vorquartalen von einer positiven Margenentwicklung und einem stabilen Auftragseingang bei con-pearl. Auch die H+E zeigte eine solide Entwicklung innerhalb der Erwartungen und behauptete sich in einem weiterhin durch Kostendruck geprägten Automobilmarkt. Insgesamt konnte das Segment sein bereits gutes Umsatzniveau beibehalten und gleichzeitig eine höhere Profitabilität erreichen. Auch das Segment Adhesives & Coatings, das aktuell Planatol umfasst, konnte seinen Umsatz stabilisieren und fast auf Vorjahresniveau halten. Ergebnisseitig zeigt sich auch hier eine Verbesserung. Mit Blick auf das Segment Business Services ist in den jeweiligen Märkten weiterhin Zurückhaltung zu spüren. Wie erwartet blieben sowohl HY-LINE, als auch Transline im ersten Halbjahr hinter dem Umsatz des Vorjahres zurück. Während der Umsatz zurückging, konnte auch in diesem Segment dank gezielter Effizienzmaßnahmen die Profitabilität gesteigert werden. Bei der Minderheitsbeteiligung Inheco zeigten die in 2024 abgeschlossenen Transformationsmaßnahmen erste Erfolge und schlugen sich in einem stabilisierten EBITDA nieder. Henning Eschweiler, COO der Blue Cap: "Wir sind mit dem operativen Verlauf des ersten Halbjahres insgesamt zufrieden. In einem fortgesetzt anspruchsvollen Marktumfeld ist es uns gelungen, einerseits die Ergebnisqualität der Top-Performer im Portfolio abzusichern und andererseits auch die aktuell herausfordernden Segmente kontinuierlich zu verbessern." Segmentkennzahlen vor Konsolidierung im Überblick Mio. EUR H1 2025 H1 2024 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP) Plastics Umsatz 52,9 52,3 1,3 % Adjusted EBITDA 7,7 6,4 19,7 % Adjusted EBITDA-Marge in % 14,0 12,0 > 100 BP Adhesives & Coatings Umsatz 15,8 16,2 -2,4 % Adjusted EBITDA 1,0 0,9 13,2 % Adjusted EBITDA-Marge in % 6,3 5,5 >100 BP Business Services Umsatz 29,2 33,9 -13,8 % Adjusted EBITDA 1,4 1,2 18,6 % Adjusted EBITDA-Marge in % 4,8 3,5 >100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich, Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche. Highlight des ersten Halbjahres: Rekord-Dividende gezahlt Die ordentliche Hauptversammlung der Blue Cap fand am 27. Juni 2025 statt. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit sehr hoher Zustimmung beschlossen. Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap: "Auf der diesjährigen Hauptversammlung konnten wir unseren Aktionärinnen und Aktionären eine Rekord-Dividende in Höhe von 1,10 EUR vorschlagen. Wir freuen uns über die durchgängig hohen Zustimmungswerte und das dadurch zum Ausdruck gebrachte Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre." Ausblick: Prognose 2025 bestätigt Die vorläufigen Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr liegen innerhalb der Erwartungen des Vorstands. Er bestätigt insofern die bestehende Prognose für das laufende Geschäftsjahr, einen Konzernumsatz zwischen 200 - 220 Mio. Euro, eine Adjusted EBITDA-Marge zwischen 10,0 - 11,0 % und einen Nettoverschuldungsgrad unter 3,5 Jahren erreichen zu können. Wichtiger Hinweis Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 11:00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden. Die in dieser Pressemitteilung bekanntgegebenen Kennzahlen sind vorläufig. Weitere Details zum Unternehmen finden Sie auf der Internetseite: www.blue-cap.de/investor-relations/ . Der komplette Halbjahresbericht 2025 wird Ende August 2025 veröffentlicht. (1) Fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne die im September und Oktober 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und Nokra) (2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 900 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

ir@blue-cap.de



30.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com