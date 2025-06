EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Blue Cap AG: Hauptversammlung beschließt Rekord-Dividende von 1,10 Euro je Aktie



27.06.2025 / 15:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Blue Cap AG: Hauptversammlung beschließt Rekord-Dividende von 1,10 Euro je Aktie Dividende auf 1,10 Euro je Aktie angehoben, attraktive Dividendenrendite von 6,1 %

Sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet München, 27. Juni 2025 - Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Blue Cap AG ("Blue Cap") wurden sämtliche Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit genehmigt. Die Hauptversammlung fand als virtuelle Veranstaltung statt und wurde per Livestream im Investorenportal auf der Investor-Relations-Webseite übertragen. Insgesamt waren 77,2 % des stimmberechtigten Kapitals vertreten. Besondere Tagesordnungspunkte waren die Abstimmung über den Dividendenvorschlag, die Billigung der Anpassung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals. Höchste Dividendenzahlung in der Geschichte der Blue Cap Im Geschäftsjahr 2024 konnte die Blue Cap zwei erfolgreiche Veräußerungen realisieren und zeigte auch operativ eine sehr gute Performance. Auf dieser Basis schlugen Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung die Zahlung einer deutlich erhöhten Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor (Vorjahr: 0,65 Euro je Aktie). Diese setzt sich aus einer Basisdividende von 0,65 Euro je Aktie und einer Sonderdividende von 0,45 Euro je Aktie aufgrund der genannten Exits zusammen. Die Dividendenrendite(1) liegt damit aktuell bei attraktiven 6,1 %. Der Vorschlag wurde mit einer großen Mehrheit von 99,99 % angenommen. Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, kommentiert: "Wir möchten unsere Aktionärinnen und Aktionäre an den erfolgreichen Verkäufen der Neschen und nokra teilhaben lassen und freuen uns über die breite Zustimmung der Hauptversammlung zu unserem Dividendenvorschlag. Diese höchste Dividende der Blue Cap bislang unterstreicht unser Bekenntnis zu einer kontinuierlichen, attraktiven Dividendenpolitik." Vorstand bekräftigt Buy-Transform-Sell Strategie mit Fokus auf Sondersituationen In seiner Präsentation erläuterte der Vorstand den Anteilseignern den unveränderten strategischen Fokus auf Akquisitionen von Unternehmen in Sondersituationen und die (aktive) wertgenerierende Transformation der Portfoliogesellschaften. Nachdem die Gesellschaft aufgrund der 2024 getätigten Verkäufe über hohe finanzielle Reserven verfügt, konzentriert sie sich in diesem Jahr auf Portfoliozukäufe. Darüber hinaus gab der Vorstand Einblicke in die operative Entwicklung der Gruppe und der Beteiligungen. Er bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr 2025, für das er einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau zwischen 200-220 Mio. Euro und eine verbesserte Adjusted(2) EBITDA-Marge von 10,0-11,0 % erwartet. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung und weitere Unterlagen werden unter https://blue-cap.de/hauptversammlung/ veröffentlicht.



1) Basierend auf XETRA Schlusskurs vom 26.06.2025 (17,90 Euro)

2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 800 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de



27.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com