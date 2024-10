Die Pfizer-Aktie verzeichnete am Freitagnachmittag einen leichten Kursanstieg und machte damit Boden gut. Dieser positive Trend spiegelt sich auch in der jüngsten Bewertung durch BMO Capital wider, die die Aktie mit einem Kauf-Rating einstuft und ein Kursziel von 36 USD festsetzt. Die aktuelle Entwicklung deutet auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren in den Pharmariesen hin, trotz der Herausforderungen, denen sich das Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt gegenübersieht.

Dividendenrendite im Fokus

Besonders bemerkenswert ist die attraktive Dividendenrendite von Pfizer. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 1,68 EUR je Aktie erwartet, was beim aktuellen Kurs einer Rendite von 6,44% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte für einkommensorientierte Anleger von besonderem Interesse sein.

Anzeige

Pfizer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Pfizer-Analyse vom 6. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Pfizer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Pfizer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...