Der französische Energiekonzern TotalEnergies SE zieht einen bedeutenden strategischen Schritt in Betracht: den Einstieg in den Kupferhandel. Diese Überlegung wurde während einer nicht-öffentlichen Konferenz in London von einem Unternehmensmanager angedeutet, wie mehrere Teilnehmer berichteten. Die treibende Kraft hinter dieser potenziellen Geschäftserweiterung ist die steigende Nachfrage nach Kupfer, insbesondere im Kontext der Energiewende und der zunehmenden Elektromobilität. Kupfer spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Elektrizitätskabeln und Elektrofahrzeugen, was es zu einem attraktiven Markt für Energieunternehmen macht.

Diversifizierung im Energiesektor

TotalEnergies, bisher hauptsächlich im Handel mit Ölprodukten, Gas, Strom und alternativen Energien tätig, würde mit diesem Schritt seine Geschäftsfelder weiter diversifizieren. Diese mögliche Expansion [...]

