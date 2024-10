DJ Rio Tinto will Arcadium Lithium übernehmen

LONDON (Dow Jones)--Rio Tinto will sich mit einem Zukauf im Bereich Lithium ein Standbein in diesem schnell wachsenden Markt verschaffen. Der Konzern führt derzeit nach eigenen Angaben Gespräche mit Arcadium Lithium über eine Übernahme. Lithium wird für Batterien gebraucht, etwa für Elektroautos und Stromspeicher. Arcadium Lithium wird derzeit an der Börse mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Rio Tinto will sich in Zukunft stärker auf jene Rohstoffe verlegen, deren Nachfrage im Zuge der Transformation der Energieversorgung stark steigen wird. Der Bergbaukonzern erzielt derzeit den Großteil seiner Gewinne mit Eisenerz, was etwa zur Stahlherstellung gebraucht wird.

CEO Jakob Stausholm hat vergangenes Jahr signalisiert, dass der Konzern im Bereich Lithium zukaufen will. Er stellte aber auch klar, dass er nicht zu viel Geld ausgeben will. Mit einer Übernahme von Arcadium Lithium würde Rio Tinto mit einem Schlag zu einem der größten Produzenten von Lithium aufsteigen.

Rio Tinto und Arcadium Lithium teilten getrennt voneinander mit, dass es keine Garantie für eine Einigung auf einen Deal gebe. Finanzielle Details nannten sie nicht und wollten darüber hinaus auch keinen Kommentar abgeben.

