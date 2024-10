ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 78 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Patrick Hummel rechnet in einer am Montag vorliegenden Analyse damit, dass sich die Aussichten in der Automobilbranche weiter verschlechtern. Es dürfte daher im Sektor weitere Gewinnwarnungen geben. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie für das Jahr 2025 im Schnitt um 15 bis 20 Prozent. Generell wirke es aber so, als sei schon viel eingepreist. Trotz der kurzfristigen Skepsis hält er an seiner Kaufempfehlung für Mercedes-Benz fest./tih/ag



