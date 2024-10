Bei Nvidia haben sich die Bullen zurückgemeldet. Nach starken Jobdaten in den USA ging die Aktie des KI-Champs mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 124,92 Dollar aus dem Handel und kratzt nun wieder am im Juni begonnenen Abwärtstrend. Geht die Unfassbar-Performance der Nvidia-Aktie weiter?Zwar konsolidiert Nvidia schon seit Monaten, trotzdem ist das Jahr für Nvidia-Aktionäre fabelhaft. Seit Jahresbeginn liegt der Titel mit 152 Prozent im Plus - seit dem IPO 1999 ist 2024 fünftstärkste Jahr. Durchschnittliche ...

