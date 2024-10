EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

stock3 AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024



Corporate News stock3 AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 Ungeprüfte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 6,4 Mio.

Ungeprüftes EBITDA bei EUR 0,5 Mio. und deutlich über H1/2023

Steigende Transaktionen über brokerize-Schnittstelle im 1. Halbjahr 2024 München, 7.10.2024 - Die Münchner stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8), Anbieterin der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3, hat heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Die ungeprüften Umsatzerlöse liegen bei 6,4 Mio. Euro, das ungeprüfte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt 0,5 Mio. Euro. Durch die mehrheitliche Beteiligung an Goldesel Investing sowie die Übernahme von Tradermacher konnten Reichweite und Präsenz auf YouTube sowie Instagram deutlich ausgebaut werden. Gemeinsam mit den bestehenden stock3-Kanälen - der Website stock3.com, dem stock3 Terminal und der stock3 App - wurde eine hervorragende Aufstellung für weiteres Wachstum geschaffen. Konzern Die vorerst letzte anorganische Ergänzung der Produktpalette stellt die Stockstreet GmbH (Joka Enterprises GmbH) dar, deren Experten und Services die redaktionelle Vielfalt von stock3 ideal ergänzen und weitere Spielräume bezüglich Umsatzwachstum und Synergien eröffnen. Zum 30.6.2024 verzeichnete die stock3 AG ungeprüfte Umsatzerlöse in Höhe von 6,4 Mio. Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 verbuchte der stock3-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 5,6 Mio. Euro. Sehr erfreulich ist das ungeprüfte EBITDA zum 30.6.2024, welches bei 0,5 Mio. Euro liegt. Im Vorjahreszeitraum vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 betrug das EBITDA 0,2 Mio. Euro. Tradezahlen Bei den Tradezahlen ist die stock3 AG gut ins Jahr 2024 gestartet: Im ersten Halbjahr wurden über die brokerize GmbH, 100%-Tochter der stock3 AG, 862.216 Transaktionen ausgeführt. Das entspricht einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (815.816 Transaktionen zwischen dem 1.1.2023 und 30.6.2023). Im ersten Halbjahr 2024 konnte die brokerize GmbH weitere Partner gewinnen: Dazu zählen One Click Trading (Angebot der LRT Finanz-Research GmbH), die NuWays AG (Ausgründung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG), tradespot (Trading-App von finanzen.net) sowie Freestoxx (Marke von WH SelfInvest). Zudem bietet nun auch die HSBC ihren Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, die angebotenen Zertifikate mit nur einem Klick bei ihrem jeweiligen Broker zu handeln, ohne auf die Seite des Brokers wechseln zu müssen. Neue Brokeranbindungen befinden sich in der Umsetzung. Und auch auf Partnerseite besteht hohes Interesse mit konkreten neuen Partner-Onboardings. Generell ist die Entwicklung der Tradezahlen sehr erfreulich, da sowohl die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer als auch deren Aktivität gestiegen ist. Zudem stimmt die zu Beginn von Q3 weiter steigende Volatilität an den Weltmärkten optimistisch für das zweite Halbjahr. Ausblick In den letzten zwei Jahren wurde u.a. durch die Umfirmierung, den Relaunch von stock3.com sowie die Beteiligungen und Übernahmen die Grundlage für weiteres Wachstum gelegt. Eine aktuell angestoßene Offensive auf der Produktseite begleitet durch gleichzeitiges Ausschöpfen von Synergien auf der Kostenseite steht aktuell im gesamten Unternehmen im Mittelpunkt. Dementsprechend liegt der volle Fokus der stock3 AG im zweiten Halbjahr auf der Verbesserung der Marge. Allem voran steht der am 10.9.2024 gestartete, neue Trading-Service "AktienPuls360", mit dem das Ziel steigender Tradezahlen verfolgt wird. Zudem wird eine deutliche Verjüngung der Zielgruppe und somit eine größere Reichweite angestrebt. Auch der Paid Content-Service der Neuerwerbung Tradermacher wurde mit neuen Tradern und Features komplett überarbeitet. Die zugehörige umfangreiche Marketingaktion hat Anfang Oktober gestartet und wird sich bis in den Jahreswechsel hinein fortsetzen. Ein weiteres Element der Produktoffensive stellt der Relaunch des stock3-Tradingdepot-Produkts stock3 Trademate dar. Der neue Trade-Stream soll die Umsetzung der Tradingideen der stock3-Experten in den Depots stark vereinfachen und somit die Tradezahlen der brokerize GmbH positiv beeinflussen. Neue Experten mit spannenden Angeboten wie beispielsweise einem erstmalig langfristigen Optionsschein-Depot runden den neuen Auftritt ideal ab. Darüber hinaus wurde eine Neupositionierung der Ausbildungs-Services vorgenommen. Das Kernprodukt wird zum 1.11.2024 unter dem neuen Namen "Master your Trade" gelauncht. Mit diesem inhaltlich und didaktisch überarbeiteten Service im Bereich Aus- und Weiterbildung, wie auch mit den vorab beschriebenen Neuerungen wurden die Angebote im Paid Content-Segment für die Nutzerinnen und Nutzer qualitativ auf eine neue Stufe gehoben und zudem noch enger mit der Brokerage-Tochter brokerize verknüpft. Durch die in Q3 und Q4 laufende Produktoffensive und gleichzeitige Hebung von Synergien auf der Kostenseite wird weiterhin mit der bereits veröffentlichten Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr geplant. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com



