Die BMW-Aktie zeigt sich derzeit volatil am deutschen Aktienmarkt. Am frühen Handelstag verzeichnete das Papier des Münchner Autobauers leichte Verluste und notierte bei 77,32 Euro, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 68,58 Euro, das im September 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf über 100.000 gehandelte Aktien, was auf ein reges Interesse der Investoren hindeutet.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der momentanen Kursschwäche sehen Analysten weiterhin Potenzial in der BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 87,70 Euro, was einen möglichen Anstieg von über 13 Prozent impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 13,63 Euro. Diese optimistische Einschätzung könnte in den kommenden Monaten zu einer positiven Kursentwicklung führen, sofern sich die Marktbedingungen stabilisieren und BMW seine Geschäftsziele erreicht.

