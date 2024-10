Die RWE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Anstieg um 0,8 Prozent auf 31,70 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Aufschwungs bleibt der Kurs weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 42,33 EUR, das am 14.12.2023 erreicht wurde. Die positive Entwicklung zeigt sich auch in den Prognosen der Analysten, die ein mittleres Kursziel von 46,89 EUR für die Aktie angeben. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 1,09 EUR, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Aktienrückkaufprogramm und Quartalsergebnisse

Im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erwarb die Computershare Trustees Limited im Oktober 2024 insgesamt 2.138 RWE-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,495563 GBP. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein gemischtes Bild: Während der Gewinn je Aktie auf 2,81 EUR stieg, verzeichnete der Umsatz einen Rückgang um 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie.

