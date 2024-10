Amazon hat eine Neuerung verabschiedet, die vielen Händler:innen nicht gefällt. Doch gerade die könnte dazu beitragen, dass in Zukunft mehr Kund:innen auch sperrige Waren bei dem Versender und seinen Marketplace-Händler:innen bestellen. Diese Änderung wird vielen Händler:innen nicht gefallen - und sie in der Tat auch vor größere Herausforderungen stellen. Amazon hat die Marketplace-Händler:innen darüber informiert, dass in Zukunft neue Pflichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...