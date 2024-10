EQS-Media / 07.10.2024 / 17:57 CET/CEST

Potsdam, 07.10.2024 - LEEF beim renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert



Die Assessmentpartner haben eine Vorentscheidung getroffen: Die siegelbaren Produkte von LEEF gehören zu den Vorreitern der Transformation.



LEEF ist mit zwei verschiedenen Produkten in den Prozess eingestiegen und konnte mit den Produkten überzeugen, die mit einer Folie abgesiegelt werden. Im ersten Schritt stehen diese zum Beispiel für Take Away Food zur Verfügung und können mit kleineren Siegelmaschinen im Restaurant für den Transport abgesiegelt werden. Bei der Verwendung von kompostierbaren Folien, wie LEEF sie empfiehlt, ist damit die gesamte Verpackung kompostierbar. Frei von Beschichtungen, Kunststoffen, PFAS und anderen problematischen oder gar toxischen Stoffen. Made by nature - made for nature.



Die Bekanntmachung auf der Webseite des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (Reihe 8, erster Eintrag) macht einmal mehr deutlich, dass LEEF eine Ausnahmestellung in Sachen nachhaltiger Verpackung einnimmt.

Die Technologie ist zum Patent angemeldet und in Europa bereits eingetragen unter dem Patent EP4011789. In den USA ist das Verfahren noch anhängig (USA pending). So setzt sich LEEF nicht nur in eine Führungsposition in der Entwicklung, sondern sichert diese auch ab.



Aber auch für den industriellen Bereich ist die Technologie grundsätzlich nutzbar. Für industrielle Anwendungen laufen weitere Entwicklungsprojekte. Letztlich sind zahllose Produkte im Supermarkt genau so verpackt. Egal ob groß oder klein, ob flach oder tief: ein Container, eine Folie, ein Aufkleber. LEEF hat diese Möglichkeit nun auch für Blattmaterial entwickelt und hält das Patent dafür. So lassen sich in Zukunft auch voll kompostierbare Lösungen für die Massennutzung entwickeln.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft bietet LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte an und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000. LEEF zeigt seit Jahren, dass das mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, nutzt mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



