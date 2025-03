Spannende Woche am KMU-Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 11 (10.03. - 14.03.2025) gibt es einen Neuzugang am KMU-Anleihemarkt, so begibt die VOSS Beteiligung GmbH erstmals eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem Zinssatz von 7,00% p.a. Die "VOSS Energy Anleihe 2025/30" (ISIN: DE000A4DE9R7) kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro seit Freitag dieser Woche direkt über die Emittentin gezeichnet werden, die Erlöse sollen in den Ausbau erneuerbarer Energien fließen. Die Anleihe-Emittentin Schlote Holding GmbH hat indes Anfang dieser Woche beim Amtsgericht Hildesheim einen Insolvenzantrag auf Eigenverwaltung gestellt, da eine Einigung mit Gläubigern im Restrukturierungsverfahren nach StaRUG nicht rechtzeitig erzielt werden konnte. Das geplante Eigenverwaltungsverfahren soll aber nach Angaben des Schlote-Managements im Wesentlichen die im Rahmen des Restrukturierungsvorhabens nach StaRUG entwickelten Sanierungsmaßnahmen umsetzen.

Die Eleving Group hat ihre Aufstockungs-Emission in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...