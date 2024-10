Marktausblick Börse. Chancen & Risiken in DAX, Dow, Rohöl & Aktien wie Tesla, Tilray, PDD, CRM & Co.

Anzeige / Werbung

In diesem Zusammenhang war der Blick auf den Euro-Dollar spannend, der es verpasste, über 1.10 weiteres Momentum zu entwickeln und nun wieder deutlicher zurückfällt.

Die Auswirkungen auf das Chartbild vom Nasdaq, der sich an der 20.000er-Marke sehr wohl zu fühlen scheint, hatten wir ebenso im Blick, wie die schüchternen Avancen des Dow Jones und des S&P500, neue Rekorde zu erzielen. Ist dies schon ein Zeichen für ein Ende vom positiven Momentum?

Im DAX scheint dies fast so, denn der Index fiel zum Wochenstart direkt in Richtung der runden 19.000er-Marke, die am Vormittag nur um wenige Punkte verfehlt wurden. Negative US-Future lassen den Schluss zu, dass wir etwas leichter in die neue Woche starten und dann auch im Vorfeld der Verbraucherpreise und Erzeugerpreise aus den USA erst in der zweiten Wochenhälfte dann wieder klare Trends sehen werden.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und blickten dabei im Zusammenhang mit dem Ölpreis zunächst auf Chevron. Der Öl-Multi kann sich im Chartbild ebenso positiv entwickeln, bewegt sich aber nach dem Rekordjahr der Bilanz 2022/2023 in einem Abwärtstrend. Die Dividendenrendite von 4,65 Prozent begeistert jedoch langfristig. Fast so hoch fällt diese auch bei Diamondbacks Energy aus, die ebenfalls zu Gewinnern der Woche zählte und parallel war Constellation Energy der dritte Kandidat aus diesem Marktsegment.

Technischer wurde es mit Tesla, die nach den Auslieferungszahlen zum dritten Quartal nun die Spannung hochhalten, was am 10, Oktober genau bei der Präsentation der Robotertaxiflotte gezeigt und in Aussicht gestellt wird. Erste Analysten setzen bereits die Kursziele hoch. Elon Musk hat jedoch in den USA das Model3 aus dem Online-Konfigurator entfernt. Hier wird darüber spekuliert, ob dies an den Batteriebauteilen liegt, die in China produziert werden und die womöglich bei der Debatte mit Donald Trump besprochen wurden. Denn in Europa ist das Fahrzeug weiter zu bestellen, hier stammen die Batterien in der Fertigung jedoch aus Shanghai.

