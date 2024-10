Das Instrument A040 GB00BQFH6320 ASCENTIAL PLC LS-,017 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 09.10.2024The instrument A040 GB00BQFH6320 ASCENTIAL PLC LS-,017 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.10.2024 and ex capital adjustment on 09.10.2024Das Instrument SONA US8356993076 SONY GROUP CORP.ADR/1O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 09.10.2024The instrument SONA US8356993076 SONY GROUP CORP.ADR/1O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.10.2024 and ex capital adjustment on 09.10.2024Das Instrument 6SQB US8173232070 SEQUANS COMMNUN.S.ADR NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 09.10.2024The instrument 6SQB US8173232070 SEQUANS COMMNUN.S.ADR NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.10.2024 and ex capital adjustment on 09.10.2024Das Instrument 22W0 AU0000162281 WELLNEX LIFE LTD O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 09.10.2024The instrument 22W0 AU0000162281 WELLNEX LIFE LTD O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.10.2024 and ex capital adjustment on 09.10.2024Das Instrument TDKA US8723514084 TDK CORP. ADR/1 O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 09.10.2024The instrument TDKA US8723514084 TDK CORP. ADR/1 O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.10.2024 and ex capital adjustment on 09.10.2024Das Instrument GODA CA38068N3067 GOLD RESERVE INC. A NEW EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.10.2024The instrument GODA CA38068N3067 GOLD RESERVE INC. A NEW EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.10.2024