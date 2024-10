In den vergangenen Handelswochen konnte die Aktie von BASF deutlich an Wert gewinnen. Geht es jedoch nach den Experten der Privatbank Berenberg, so haben die Papiere des weltgrößten Chemieproduzenten immer noch Luft nach oben. Daher stuft deren Analyst Sebastian Bray die DAX-Titel weiterhin mit "Buy" ein und hob das Kursziel von 52 auf 53 Euro an.Er betonte, wäre BASF vor etwa einem Jahr auf dem Höhepunkt der Krise in der Chemiebranche gewesen (in der sich die Anteilscheine von BASF sogar noch verhältnismäßig ...

