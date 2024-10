© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Nach dem ersten rückläufigen Quartal für Nvidia-Aktien seit 2022 sagt ein Analyst, dass die Titel auf dem besten Weg sind, bis zum Jahresende wieder an die Spitze zu gelangen. Sky is the limit?Die Nvidia-Aktie ist in den vergangenen drei Monaten um 2 Prozent gefallen, was eine Serie von sieben Quartalsgewinnen in Folge beendet hat. Dennoch haben die Titel seit Jahresbeginn massiv zulegen können und ein Kursplus von knapp 160 Prozent verzeichnet. "Auch wenn man immer noch mit den Augen rollt, wenn man diesen Kauf wiederholt, ist die Ausgangslage hier immer noch verdammt gut", schreibt Ben Reitzes, Analyst bei Melius Research, in einer Mitteilung an Kunden. Die Geschichte deute laut dem …