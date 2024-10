Die Microsoft-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang von 0,4 Prozent auf 414,60 USD an der NASDAQ. Trotz dieses kurzfristigen Rückschlags bleibt die langfristige Perspektive des Technologieriesen positiv. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 475,75 USD an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die robuste Finanzlage des Unternehmens spiegelt sich in den Quartalszahlen wider: Im letzten Quartal konnte Microsoft einen Umsatzanstieg von 15,20 Prozent auf 64,73 Milliarden USD verbuchen, während der Gewinn pro Aktie bei 2,96 USD lag.

Innovationen treiben Wachstum

Microsofts anhaltender Erfolg basiert auf kontinuierlichen Innovationen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Integration von KI-Technologien in bestehende Produkte und die Entwicklung neuer KI-gestützter Lösungen positionieren das Unternehmen als führenden Akteur in diesem zukunftsträchtigen Markt. Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 13,20 USD je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstreicht. Trotz kurzfristiger Marktschwankungen bleibt Microsoft ein attraktives Investment für Anleger, die auf technologische Innovation und solides Wachstum setzen.

