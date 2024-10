FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Bewertungen suggerierten zwar, dass europäische Stahltitel attraktiv seien, aber er bleibe selektiv, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Sein bevorzugter Wert im Baustahlbereich ist ArcelorMittal. Die Aktie des Konzerns, die er jüngst hochgestuft habe, habe dank eines stärkeren Portfolios und der mittelfristigen Wachstumspipeline deutlich Luft nach oben./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 08:10 / CET





ISIN: LU1598757687

