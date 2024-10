In den letzten Wochen dümpelte die Super Micro Computer-Aktie (WKN: A0MKJF) knapp über der 40 US$-Marke vor sich hin. Doch am gestrigen Montag gelang dem Serverspezialisten ein gewaltiger Kurssprung von über +15%. Auch am Dienstagmorgen ist die Aktie mit mehr als 4% im europäischen Handel deutlich im Plus. Was steckt hinter der plötzlichen Anlegereuphorie? Viele Vorwürfe stehen im Raum Mit Euphorie hatte Super Micro Computer in jüngster Vergangenheit ...

