Wien (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers hat Özlem Celik zur Senior Sales Managerin ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Als Teil des Core-Sales-Teams betreue sie seit Monatsbeginn von Frankfurt aus vorwiegend Kunden aus dem Wholesale-Segment, darunter Banken, Vermögensverwalter, Family Offices sowie Sparkassen und Volksbanken. Der Core-Bereich bei AXA IM vereine die Anlageklassen Fixed Income, Aktien, Multi-Asset sowie ETFs. Celik berichte an Andreas Hecker, Head of Client Group Core Deutschland und Österreich, der ebenfalls in der Frankfurter Niederlassung ansässig sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...