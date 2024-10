QNB Group: Finanzergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2024

DOHA, Katar, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die QNB Group, das größte Finanzinstitut in der Region Naher Osten und Afrika (MEA), gab ihre Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2024 bekannt.

Der Nettogewinn für die neun Monate bis zum 30. September 2024 erreichte 12,7 Mrd. QAR (3,5 Mrd. USD), was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis stieg um 5 % und erreichte 30,5 Mrd. QAR (8,4 Mrd. USD), was die Fähigkeit der Gruppe widerspiegelt, ihr erfolgreiches Wachstum in einer Reihe von Einnahmequellen fortzusetzen.

Die Bilanzsumme zum 30. September 2024 belief sich auf 1.279 Mrd. QAR (351 Mrd. USD), ein Anstieg um 8 % gegenüber dem 30. September 2023, der vor allem auf ein Wachstum der Kredite und Darlehen um 11 % auf 905 Mrd. QAR (249 Mrd. USD) zurückzuführen ist. Die Kundeneinlagen stiegen um 11 % und erreichten ab dem 30. September 2023 909 Mrd. QAR (250 Mrd. USD), was auf die erfolgreiche Mobilisierung von Einlagen zurückzuführen ist. Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen der QNB lag am 30. September 2024 bei 99,5%.

Das Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen der QNB Group lag bei 22,4%, was als eines der besten Verhältnisse unter den großen Finanzinstituten in der MEA-Region gilt.

Der Anteil der notleidenden Kredite an den Bruttokrediten lag zum 30. September 2024 bei 3% und war damit einer der niedrigsten unter den Finanzinstituten in der MEA-Region, was die hohe Qualität des Kreditbestands der Gruppe und das wirksame Management des Kreditrisikos widerspiegelt. Darüber hinaus lag der Deckungsgrad für Kreditausfälle bei 100 %, was den vorsichtigen Ansatz der Gruppe im Umgang mit notleidenden Krediten widerspiegelt.

Die Kapitaladäquanzquote (CAR) der QNB Group belief sich zum 30. September 2024 auf 19,5%. Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) und die Nettostabilitätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) betrugen zum 30. September 2024 154% bzw. 104%. Diese Quoten sind höher als die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen der Zentralbank von Katar und die Anforderungen von Basel III.

Das Eigenkapital stieg auf 113 Mrd. QAR (31 Mrd. USD), was einem Anstieg von 4 % gegenüber September 2023 entspricht. Der Gewinn pro Aktie erreichte 1,28 QAR (0,35 USD).

Konzernstatistiken

Die QNB Group ist in mehr als 28 Ländern auf drei Kontinenten vertreten und verfügt über rund 900 Standorte und 5.000 Geldautomaten, die von 31.000 Mitarbeitern betreut werden.

