NEW YORK (dpa-AFX) - Kräftige Kursgewinne von Schwergewichten in der US-Technologiebranche haben am Dienstag für Gewinne am New Yorker Aktienmarkt gesorgt. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial hatte das Nachsehen. Er zeigte sich rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss nur leicht im Plus. Zuletzt legte der bekannteste Wall-Street-Index um 0,16 Prozent auf 42.022 Punkte zu.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,75 Prozent auf 5.738 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,20 Prozent auf 20.037 Punkte. Es waren vor allem einige der so genannten "Glorreichen Sieben", die für Schwung sorgten, vor allem Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft und Amazon . Die Schaukelbörse der vergangenen Handelstage setzte sich damit fort.

Trotz des Anknüpfens an die Gewinne vom Freitag nach dem starken Arbeitsmarktbericht über den vergangenen Monat herrscht Unsicherheit. So hatten die Daten der Hoffnung auf eine "sanfte Landung" der heimischen Wirtschaft neue Nahrung gegeben, zugleich aber ist mit Blick auf das "Fed Watch Tool" der Optionsbörse CME eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte inzwischen komplett ausgepreist worden. Eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht aktuell für eine Senkung um 0,25 Punkte, und selbst eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses von 4,75 bis 5,00 Prozent erscheint nicht ausgeschlossen.

Gewartet wird daher auf die Inflationsdaten für September am Donnerstag und die Produzentenpreise am Freitag, da sie Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben dürften. Obendrein könnte die am Freitag ebenfalls an Fahrt gewinnende Quartalsberichtssaison zeigen, wie gut sich die Unternehmen im aktuellen Konjunkturumfeld geschlagen haben.

Bereits an diesem Dienstag legte der Nahrungsmittelkonzern Pepsico seinen Zwischenbericht vor, was den Aktien im S&P 100 ein Kursplus von 1,4 Prozent bescherte. Zwar belasteten Produkt-Rückrufe, doch der Gewinn im dritten Quartal lag über den Schätzungen. Pepsico behielt für das Gesamtjahr zudem seine Gewinnprognose bei, senkte jedoch die Umsatzschätzung.

Um 1,5 Prozent ging es für die Aktien von Honeywell im Dow nach oben. Der Mischkonzern will sein Portfolio stärker fokussieren und sich bis spätestens Anfang 2026 von seinem Geschäft mit hoch entwickelten Werkstoffen trennen.

Die in New York gelisteten Papiere des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba büßten 7,1 Prozent ein. Baidu und JD.com gaben ebenfalls kräftig nach. Sie waren allerdings allesamt seit der Ankündigung von Maßnahmen der chinesischen Notenbank und Regierung zur Ankurbelung der schwächelnden heimischen Wirtschaft gegen Ende September stark gestiegen./ck/he

